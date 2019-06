Yimmi Chara, quien fue titular y jugó todo el partido, marcó en los minutos 37 y 85 luego de veloces contraataques. Gustavo Henrique había abierto el marcador a favor de los locales en el minuto 6.

Este resultado dejó a Mineiro en cuartos de final debido a que la contienda de ida había terminado 0-0.

Otros ‘cafeteros’ que tuvieron acción fueron el defensor Felipe Aguilar y el delantero Fernando Uribe, ambos como titulares en Santos, aunque fueron sustituidos en el segundo tiempo.

Además, el también atacante Jonathan Copete fue suplente con Santos, pero no entró a la cancha.

En video, las anotaciones de Chará:

⚽️ Chará recebe grande lançamento de Cazares e toca na saída do goleiro! É o empate do Galo no Pacaembu: Santos 1 x 1 Atlético!

Vamos, #Galo! #SANxCAM 🏴🏳 pic.twitter.com/8R62xnuMRo

— Atlético (@Atletico) June 7, 2019