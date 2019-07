De esta manera, ‘Nole’, como le dicen al serbio, consigue su Wimbledon número 5 y completa 16 títulos en torneos Grand Slam, acercándose a Federer que tiene 20.

Además de los 5 Wimbledon, ha ganado 7 veces en el Abierto de Australia, 3 en el de Estados Unidos y el restante en Roland Garros.

Este fue el punto con el que ‘Nole’ ganó el Wimbledon 2019:

A match for the ages…

The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019