A un mes del Roland Garros, el número uno del mundo, Novak Djokovic, anunció que será baja en el Masters 1.000 de Madrid, dos días después del anuncio de la ausencia de su gran rival, Rafael Nadal.

(Lea también: Famoso tenista, robado por 2 hombres en moto; le quitaron reloj de más de $ 340 millones)

El serbio arrastra dolores en el codo derecho, y “no puede competir” en el torneo madrileño, declararon los organizadores en Instagram.

“Te deseamos un pronto restablecimiento, esperamos verte en las pistas lo más pronto posible, Nole!”, añadieron en un mensaje en las redes sociales.

El viernes, Djokovic fue eliminado en cuartos de final del ATP 250 de Banja Luka, al perder 6-4, 7-6 (8/6) ante su compatriota y 70º jugador mundial Dusan Lajovic, lo que suscitó nuevas inquietudes sobre su continuación de la temporada.

“Jugó bien, fue sólido. Yo estaba por debajo del nivel que espero alcanzar. Es simplemente el deporte. Lo intentaba pero no me salía. No me sentía muy bien físicamente en la pista. Mis piernas estaban lentas”, comentó el número uno mundial, de 35 años, tras su derrota.

Este revés llega unos días después de otra eliminación en los octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, frente al italiano Lorenzo Musetti (21º mundial), 4-6, 7-5, 6-4.

“De cara a Roland Garros, no es un secreto que es el torneo en el que quiero hacer mi mejor tenis y trabajo para ello. Allí, las condiciones son completamente diferentes con respecto a Montecarlo y a Banja Luka. Veremos. Todavía quedan unas semanas para jugar y para entrenarme”, aseguró el viernes.

Alcaraz, gran favorito

La baja de Djokovic para el torneo madrileño llega dos días después del vídeo colgado en las redes sociales por su gran rival Rafael Nadal, donde el español explica que no podrá tampoco participar en el Masters 1.000 de Madrid este año, al no estar restablecido de su lesión en Australia en la cadera, en enero.

Ahora las dos grandes leyendas, empatadas a 22 títulos de Grand Slam, inician una cuenta atrás para poder competir en Roland Garros (28 mayo-11 junio), después de que en 2022 el español eliminara al serbio en cuartos, camino de su 14ª corona.

(Vea también: Tenis de Michael Jordan en ‘last dance’ son vendidos como los más caros de la historia)

Sin los dos monstruos de las dos últimas décadas -junto con el retirado Roger Federer-, el gran favorito en la capital española será el español de 19 años Carlos Alcaraz, actual número dos mundial y que defenderá la corona que logró el año pasado. Por el momento compite en Barcelona, donde también se proclamó campeón en 2022.

El otro gran nombre a seguir será el griego Stefanos Tsitsipas, ya clasificado para la final de la capital catalana.