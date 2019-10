El reportero consultó a Carlos Queiroz por la ausencia de los futbolistas más icónicos de la Selección Colombia, a quienes se refirió como capitanes. Notablemente incómodo por esa palabra, el entrenador portugués le respondió:

“El equipo, que yo sepa, jugó con capitanes. Los capitanes fueron Ospina y Cuadrado. Colombia jugó con sus capitanes: Ospina y Cuadrado. No entiendo la pregunta. Los capitanes son Ospina y Cuadrado, jugaron muy bien. Todo el equipo ha trabajado muy bien. Si mañana están James o Falcao, naturalmente el criterio de capitanes es otro”.

Queiroz aseguró este sábado tras el empate ante Chile en el amistoso disputado en Alicante (0-0) que su equipo mereció ganar, ya que fue el que llevó el peso del juego y creó todas las ocasiones de gol.

“No es fácil tener a un equipo como Chile siempre en su portería. Ha sido un partido muy bueno de Colombia. Hemos estado controlado el juego los noventa minutos y el partido se ha jugado en una sola dirección”, comentó el preparador portugués.

“Colombia merecía salir del partido ganando. No ganamos, pero sí logramos otra cosas”, dijo Queiroz, quien valoró que su equipo no dejara a Chile tirar ni una sola vez a la portería de Ospina.

Queiroz indicó que Colombia se comportó ante un gran rival como un equipo “sólido y consistente” y que obligó a Chile a cometer “muchas faltas”.

El técnico de Colombia justificó no haber realizado más cambios al señalar que pensaba en el encuentro del martes ante Argelia, en el que también su equipo tendrá un gran desgaste, y no quiso culpar al colegiado del empate, aunque sí lamentó que no se señalara, en su opinión, un claro penalti sobre Juan Cuadrado.

Este es, en video, el momento en el que Queiroz se molestó por la pregunta sobre los “capitanes” James y Falcao: