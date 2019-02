“James Rodríguez, ciertamente es un gran jugador, hay que verlo. Pero mejorar nuestro medio campo, en el que están Costa, Dybala, Bernardeschi y Cuadrado, es realmente es realmente difícil”, señaló inicialmente.

Y aclaró que es su responsabilidad no alterar lo que está bien: “No debo hacer daño. Parece una cosa simple pero no lo es. Cuando comienzas con un medio campo fuerte, lo primero que debes hacer es tratar de no empeorarlo”.

Además, apuntó que para que haya un espacio para un jugador como James Rodríguez, tendría que presentarse una venta, algo que Juventus no acostumbra a hacer: “Solo hemos vendido a 3 figuras en los últimos 9 años y nos hicimos cargo de Bonucci, Vidal y Pogba. Los otros jugadores que salieron tomaron decisiones de vida: Pirlo fue a Estados Unidos y Tévez regresó a casa”.

Finalmente, explicó que su club viene “mejorando año tras año” y que cuidar los presupuestos es fundamental en ese sentido.

