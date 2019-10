El comentarista contó en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que en la asamblea de Dimayor se tiene planeado elegir a los representantes que en nombre de los equipos profesionales del país se sienten en una mesa de negociación con una comisión de 5 jugadores y no con los directivos de la Asociación de Futbolistas.

La idea de los dirigentes, según Vélez, es que sea un encuentro independiente, en el que los clubes no representen a la Dimayor y los jugadores no sean la cara de Acolfutpro, ente que los aglutina y que había anunciado cese de actividades en caso de que no hubiera diálogo sobre un pliego de peticiones laborales.

El periodista añadió que esta sería la única concesión de los directivos hacia los futbolistas profesionales y sus requerimientos.

La asamblea se llevará a cabo este miércoles 30 de octubre en Bogotá, mientras que para el primero de noviembre están citados jugadores y dirigentes de Dimayor en el Ministerio del Trabajo con el objetivo de tratar el pliego.

En audio, las palabras de Vélez (desde el minuto 6:15):

Acá, las peticiones de los futbolistas: