Así se lo confesó el entrenador del cuadro ‘motilón’ a la Policía de Cúcuta, después de que el taxista que lo había dejado en el hotel donde concentra su equipo regresara a ese punto para devolverle un maletín con 2.600 dólares que había dejado en el asiento del auto.

“Cuando fui a pagar tenia mis ahorros para este mes, hasta que cobre la mensualidad, y se me perdieron en el taxi. La verdad que para mí es increíble. Estas cosas no suceden. Ya había dado la plata por perdida ya había llamado a Buenos Aires para que me mandaran dinero. Gracias a la generosidad de esta persona se consiguió el dinero. No tengo más que palabras de agradecimiento”, aseguró Sebastián Méndez en una entrevista que les dio a las autoridades locales.

El héroe del domingo en todo el país fue Hortensio Martínez quien, al ser notificado de que en su auto se había quedado un paquete con más de 8 millones, se devolvió de inmediato al lugar en el que dejó a Méndez. Al recibir el maletín con el dinero completo allí, el argentino decidió darle 400 mil pesos de propina al taxista.

La manera de obrar del señor Hortensio fue reconocida por las autoridades locales y varios medios de comunicación. El taxista, en diálogo con el programa ‘El Alargue’, de Caracol Radio, confesó que al ver los billetes pensó que eran bolívares, ya que nunca en su vida había visto un dólar.

A continuación, el testimonio del entrenador del Cúcuta sobre lo sucedido: