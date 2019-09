green

“Yo sí quiero ver a la Colombia que jugó frente a Argentina en la Copa América, no a la Colombia que terminó la Copa América ante Chile”, dijo Rueda en Caracol Radio, a propósito del partido de la Selección, de este viernes, frente a Brasil.

Aseguró también que “en Colombia somos de extremos”, porque cuando estaba Pékerman, “le pedíamos que ganara todo, que ganara el Mundial, que ganara la Copa América”. Sin embargo, “ahora a Queiroz todo se lo pasamos, así cometa errores como los que cometió en la Copa América, su primer paso mal dado”.

Para Rueda, contra los grandes, Queiroz “ha renunciado a atacar”. Para este periodista, “únicamente contra Argentina hizo eso. Él está muy acostumbrado a defenderse y eso es lo que no queremos en Colombia”.

“Yo, cuando veo dos laterales, como en la Copa América, acostumbrados solo a marcar, que no nos dan casi nada de salida, pues pienso que este equipo renuncia a muchas cosas del pasado a las que no se puede renunciar”, agregó.

Recalcó que no todo lo del pasado era malo. “Con Queiroz estamos probando cosas diferentes; son partidos de prueba. Pero Queiroz tiene obligaciones ya. No es que con Queiroz no tengamos obligación de ir al mundial, que con Queiroz podamos probar todo”, advirtió.

Reconoció que por diferentes circunstancias la Selección ha renunciado a tres grandes jugadores como Quintero, Falcao y James, que no pueden estar. “Pero uno no puede renunciar a tantas cosas buenas como las tiene por fuera el equipo, por probar”.

“Es bueno probar con los grandes. Ir llevando jugadores nuevos, eso se necesita. Pero creo que ya va siendo hora de que nosotros también pidamos a Queiroz que se juegue para ganar, no solamente para probar”, agregó Rueda.

Pero no va a ser tan fácil ganarle a Brasil, a la luz de lo que dijo en esa misma emisora César Augusto Londoño, que dio estos datos: “Uno a Queiroz tiene que exigirle resultados, porque Colombia, en fútbol masculino, hace rato que no tiene resultados”.

Y añadió: “Queiroz ha dirigido 8 partidos con la Selección Colombia, y en 7 Colombia no ha recibido gol. La única vez que han marcado a Colombia en la era Queiroz fue Corea del Sur, que le ganó 2-1. Nuestro máximo goleador en la historia es Falcao con 33 goles en más de 100 partidos; Neymar ha hecho 60 goles en la selección en 67 partidos, y va a estar hoy”.