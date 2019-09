green

Según Carlos Antonio Vélez, el portugués Carlos Queiroz no comulga con algunos manejos que se están dando alrededor de la Federación y del combinado nacional.

“Sospecho que no va a durar mucho tiempo Queiroz aquí… Hay mucha molestia por el tema logístico y está encontrando obstáculos”, sentenció el periodista inicialmente.

Luego, agregó que hay empresarios que le están pidiendo comisión a los directivos colombianos por la contratación de Queiroz, pedido ante el que los dirigentes no quieren acceder.

“Encontró una campaña de desprestigio hacia sus patrones y que no hay pruebas de un lado ni respuestas demostrando lo contrario del otro. Es un ambiente enrarecido”, añadió Vélez.

Posteriormente, explicó que al estratega no le están cumpliendo con lo que pide: “Él ha dicho que no quiere solo entrenar en las fechas Fifa octubre, él quiere jugar, y a esta altura no le han confirmado partidos”.

“Queiroz encontró que aquí hay un montón de figuras parecidas a como dibujan a los mexicanos, durmiendo con un sombrero debajo de un cactus, y el señor no quiere eso”, concluyó.