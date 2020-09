green

Diego Maradona reapareció públicamente este miércoles, en el partido amistoso que su equipo empató contra San Lorenzo. Sin embargo, lo que pasó en la cancha pasó a un segundo plano porque el tema de conversación para la mayoría en redes sociales fue la máscara protectora con la que asistió el ídolo argentino al encuentro.

El ‘10’ no usó tapabocas y en su lugar optó por una máscara que le protegía toda la cara, pero que a la vez lo hacía ver parecido a un astronauta. Como era de esperarse, miles de usuarios aprovecharon la oportunidad para crear memes al respecto y los medios de comunicación replicaron algunos de ellos.

Maradona se enteró de lo sucedido y expresó su malestar en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. “Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID”, explicó el entrenador en el comienzo de su escrito.

Acto seguido, el zurdo arremetió contra quienes se burlaron de eso. “Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie”, concluyó Maradona.

El fútbol en Argentina aún no regresa formalmente y se espera que las competencias locales se retomen en el fin de semana del 16 o el 23 de octubre. Este fue el mensaje que dejó el popular Diego en su perfil de Instagram: