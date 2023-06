Juan Carlos Rodríguez decidió que Diego Cocca ya no sería más parte de la Selección Mexicana y lo retiró de su cargo como director técnico, además de que también despidió a Rodrigo Ares de Parga, destituyéndolo de su cargo como director deportivo general de la Federación Mexicana de Futbol.

Fue por medio de redes sociales que el director de la FMF que se informó del despido de Diego Cocca y Ares de Parga, además aprovechó para criticar la manera en cómo se dio la elección del argentino. Señalando que encontró deficiencia en planeación, logística y falta de liderazgo.

“A menos de un mes de tomar la responsabilidad. No lo vamos a encontrar en donde estamos, he encontrado deficiencia en planeación, logística y falta de liderazgo y por eso he tomado la decisión de rescindir el contrato de Diego Martín Cocca y su cuerpo técnico, así como Rodrigo Ares de Parga”. señalo el director.