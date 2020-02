green

Cuando el juez del caso de Luna le preguntó si “¿se considera responsable de este delito por el cual fue imputado y acusado por la Fiscalía, vale decir, acoso sexual agravado?”, él respondió: “Sí, su señoría”, como quedó registrado en un audio difundido por Blu Radio. No obstante, a esa emisora le dijo que él “nunca” acosó sexualmente a nadie.

La razón entonces por la que Luna reconoció la culpa, manifestó en la frecuencia radial, fue porque llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que consistía en que él aceptaba el delito de acoso sexual agravado y presentaba excusas públicas a la víctima —la exfisioterapeuta de la selección Carolina Rozo— y, a cambio, el ente acusador le imputaba el delito de injuria por vía de hecho y no de acoso sexual.

“Nunca cometí esas cosas por las cuales me acusan. Simplemente acepté esa contrapropuesta que me envió la señora que me demanda y la Fiscalía”, aseguró el exentrenador que insistió en que es “una persona íntegra, profesional y disciplinada”.

Declaraciones que también dio en Caracol Radio, donde dijo que le ofreció disculpas a Rozo porque ella se lo exigió para aceptar el preacuerdo.

Luego de conocer esa información, panelistas de Blu Radio como Héctor Riveros creen que Luna se está “burlando de la justicia”, porque —dijo Riveros— es como si el extécnico hubiera preguntado qué decir para que lo exoneraran; pero luego “sale y dice: ‘yo fui y dije eso porque allá me dijeron, pero qué va, yo nunca cometí ningún delito’”.

A ese comentario, Néstor Morales añadió que esperaba que en la entrevista Luna aceptara que se había equivocado, pero que fue “como si no hubiera sido con él, como si él hubiera ganado el proceso”. Por lo mismo, Ricardo Ospina cuestionó la actuación de la Fiscalía.

No obstante, lo que más preocupó a los periodistas es que Luna siga entrenando niñas en una escuela de Bogotá, según denunció Carolina Rozo en la frecuencia radial, aunque él en Caracol Radio dijo que llevaba 14 meses sin trabajar porque se le habían “cerrado las puertas”.

Los periodistas de Blu Radio esperan que la Fiscalía se replanteé otorgarle beneficios a Luna, luego de escuchar sus declaraciones.