En diálogo con ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, Soto, que acusó al entrenador Dídier Luna de acoso sexual y laboral cuando trabajaban juntos en la Selección Colombia, expresó que se está tranquila porque se demostró la culpabilidad del estratega.

Luego, apuntó que se debe esperar hasta marzo para conocer el fallo del juez, que determinará si envía a Luna a la cárcel, como lo quiere ella, o si le adjudica prisión domiciliaria como beneficio por haber confesado.

“Que fuera a la cárcel sería lo ideal, pero en Colombia las leyes son muy garantistas”, agregó.

Por último, expresó que aunque le cerraron las puertas en el deporte por este caso, en el que no recibió apoyo de la Federación, no quiere ninguna indemnización por las afectaciones que Luna le causó.

“Que quede claro: no voy a pedir nada, ni remuneración por daños y perjuicios ni que me devuelvan el puesto, fue lo primero que dije. No quiero dinero y menos que venga de ese señor. En caso de que se dé, se lo daría a una fundación de apoyo al fútbol femenino. Mi dignidad no tiene precio”, concluyó.