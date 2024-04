El arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a enfadar a hinchas franceses. Después de las polémicas del Mundial 2022, el ‘Dibu’ clasificó al Aston Villa a semifinales de la Conference League e indignó al Lille, que le recriminó su actitud en la tanda de penales.

(Le puede interesar: Nuevo golpe para Luis Díaz y Liverpool: se les dañó la temporada en menos de una semana)

‘Dibu’ Martínez detuvo los lanzamientos de Nabil Bentaleb y del capitán del Lille, Benjamin Andre, para que el Aston Villa terminara ganando la tanda por 4-3.

Antes de ello, el Lille había ganado 2-1, por el mismo resultado que el Aston Villa había vencido en la ida en Inglaterra. El equipo de Birmingham marcó en la vuelta ya en el minuto 87, con un tanto de Matty Cash que le permitió forzar la prórroga.

Después del partido, el presidente del Lille, Olivier Letang, criticó especialmente la actitud de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en la tanda por sus provocaciones y sus gestos en la también conocida como Europa League-2.

“No quiero pasar tiempo hablando de ese muchacho, que tiene una actitud que no es la de un deportista de alto nivel porque en el deporte de alto nivel, en la victoria o en la derrota, hay que estar calmado y ser elegante”, afirmó Letang.

🧐 'Dibu' Martínez ya tenía amarilla y recibió otra en la tanda de penales Aston Villa vs Lille. ¿Por qué no fue expulsado? Vamos al reglamento: las amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del CT durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales. pic.twitter.com/6WWuBmrJG1

— El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) April 18, 2024