Tras las fiestas de fin de año, los equipos del fútbol colombiano de a poco están iniciando trabajos de pretemporada poniéndose a tope de cara al primer semestre de la Liga Betplay Femenina 2023.

Independiente Santa Fe es uno de los clubes que retomó labores el 6 de enero en su sede deportiva de Tenjo, donde tendrá como objetivo ser protagonista del rentado local y clasificar a la Conmebol Libertadores que se disputará en territorio cafetero.

De esa forma, el club inició trabajos de pretemporada bajo el mando del estratega Venezolano Omar Ramírez por segunda vez consecutiva. Asimismo, se reportaron las nuevas incorporaciones durante el primer día donde el plantel entabló contacto con su entrenador mientras se le realizaron pruebas médicas de valoración.

A la fecha, las ‘Leonas’ han incorporado 8 deportistas, sin embargo, en los próximos días estará oficializando tres jugadora, de esa forma, cerrará la plantilla. A pesar de ello, en sus historias de Instagram, Diana Celis, manifestó querer regresar a Santa Fe.

“Soy leona de corazón, Santa Fe me ha dado mucho, cómo yo también le he entregado”.

La nacida en Murillo, Tolima, llegó al ‘Primer Campeón’ en 2019 donde supo ganarse un lugar en el once titular y el afecto del hincha por sus buenas actuaciones, sin embargo, abandonó el club en septiembre de 2022, tras no disputar la liga por una lesión. De esa forma, arribó al balompié chileno para defender el escudo de Santiago Morning en Copa Libertadores, avanzando hasta cuartos de final.

La atacante firmó hasta diciembre con el cuadro chileno, ahora que terminó vínculo esta en la búsqueda de un nuevo club, sin embargo, manifestó que de parte del conjunto bogotano no la contactaron para que retorne. A pesar de ello, el club no planteó su regreso debido a que tienen completo el equipo, no obstante, van esperar los próximos días ya que es una jugadora que tiene las puertas abiertas.

A modo de cierre, la atacante dio pistas de su próximo equipo de no ser tenida en cuenta por Santa Fe. Cómo ella lo expresó es pretendida por Nacional, Cali, Millonarios y Equidad.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.