Por eso, RCN Radio buscó a Duvian Quintero para preguntarle los detalles de la particular situación que divirtió a los aficionados al ciclismo en Colombia.

“Yo estoy estudiando en un seminario y ese domingo tuve descanso. Bajé a mi vereda y estaba organizando mi bicicleta, la estaba lavando y vi bajar el carro del Sky y la Policía y pues dije: Ahí debe bajar Froome. Me puse atento y, claro, ahí bajo. Yo lo esperé cuando subió y cuando lo vi me monté en mi bicicleta, le di a tope y lo alcancé en la subida“, confesó el hombre, que fue citado por Antena 2.

Quintero también reveló que sostuvo un corto diálogo con el cuatro veces campeón del Tour de Francia. “Lo único que me dijo Froome fue ‘mucho calor’. Después, me dijo otra cosa en inglés y yo para el inglés sí soy malo, entonces no le entendí. Yo le dije que era el mejor del mundo y bueno eso es una alegría muy grande haber estado tan cerca de él”, agregó el paisa.

El encuentro de Froome con el aficionado fue grabado por uno de los colombianos que trabajó con el equipo Sky en la logística de sus entrenamientos de pretemporada.

“En Antioquia tenemos verraquitos también, vea. De chanclas y la caramañola en la mano. Al lado del campeón. Ahí lo tienen”, exclamó el hombre que grabó.

Este es el video del curioso momento, que se viralizó entre los amantes del ciclismo: