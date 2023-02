El fichaje que Milan de Italia hizo por el arquero colombiano que pasó por Patriotas de Boyacá, Equidad y Guaraní sorprendió a más de uno y ahora parece empezar a pasarle cuenta de cobro.

A pesar de que la prensa italiana se refirió a Devis Vásquez como una “inversión prospectiva”, ahora los comentarios sobre el portero de 24 años no son tan beneficiosos después de menos de un mes.

El barranquillero firmó el pasado 4 de enero como nuevo jugador del equipo rojinegro y todavía no ha disputado ni un minuto, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su futuro.

El prestigioso medio italiano Gazzetta dello Sport fue el encargado de dar un concepto contundente sobre el arquero que llegó como alternativa luego de la lesión del francés Mike Maignan.

“Devis Vasquez no fue la solución para cerrar la puerta. El colombiano que llegó procedente de Guaraní (Paraguay) no se consideraba listo para la Serie A. El Milan, de hecho, había hablado de una inversión en perspectiva. Sin embargo, Vásquez tiene 24 años, no precisamente un potencial muy joven: y cuando regrese Maignan, la puerta volverá a estar blindada”, señaló.