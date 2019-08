green

No obstante, prescindir de los servicios del estratega ‘gaucho’ tendría un costo para la institución bogotana de 1.000 millones de pesos (300 mil dólares), aseguró Alexis Rodríguez, periodista de CM& noticias.

En Pregunta Yamid, el Pte. @SantaFe, Eduardo Méndez aseguró: *Declarar en insolvencia al club sería posible *70 contratos con jugadores, habrá que recortar *Será un Pte. de mano dura, habló con Camps y exigió resultados *Si despide a Camps, tendría que pagarle $1000 millones pic.twitter.com/DMqAfd57ez — Periodista Alexis Rodríguez (@Pelota_News) August 3, 2019

“Le dije a Camps que no me va a doler la mano si le tengo que terminar el contrato. Me cohibí de sacarlo hoy porque no hay plata y echarlo es un monto más y agrava la situación del club, pero fui claro con él. Me dio explicaciones, las tomé, pero no las acepté. Esto no da espera”, señaló el dirigente este viernes en una entrevista para el programa ‘Pregunta Yamid’.

El problema actual de Independiente Santa Fe es que no tiene dinero debido a las diferentes deudas que posee. “Afrontamos un déficit que puede pasar los 5 millones de dólares. No sé cómo manejaron al equipo, qué clase de negocio hicieron o si fueron errores”, afirmó el directivo.

Por el momento, la escuadra capitalina buscará este domingo lograr su primera victoria del semestre y la segunda del año (respecto a la Liga), cuando enfrente al Deportes Tolima por la cuarta fecha del torneo colombiano 2019-ll, en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.