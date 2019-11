Su despedida estuvo dividida en dos partes. La primera fue de agradecimiento al club californiano, pero la segunda pareció un reproche a sus fanáticos, a los que terminó mandando a ver béisbol ahora que ya no estará:

Aunque no se sabe dónde continuará su carrera, el gigante sueco de 38 años dijo hace poco que iría a España, aunque en Italia sigue sonando fuertemente como posible refuerzo del alicaído AC Milan.

En Estados Unidos, ‘Ibra’ jugó 58 encuentros en los que anotó 53 goles.

Este fue su trino de despedida:

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019