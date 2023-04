Los hinchas del Deportivo Pereira, club que debutó en la Copa Libertadores con empate, están cumpliendo un verdadero sueño: poder acompañar a su equipo en su primer partido oficial a nivel internacional en condición de visitante y qué mejor si es en Argentina, uno de los destinos preferidos para los amantes futboleros.

Es así como desde el pasado domingo 9 de abril, un día después del duelo entre Pereira y Santa Fe en la Liga, salieron en bus los primeros aficionados desde la Perla del Otún, quienes sin importar la cantidad de kilómetros y dificultades en el camino, no quieren perderse ese histórico momento del rojiamarillo colombiano en la mítica Bombonera.

Es así como a través de las redes sociales, los hinchas han estado compartiendo sus fotografías y videos, algunos incluso con lágrimas, al no creer aún como Deportivo Pereira, que hasta el 2019 aún estaba en segunda división del fútbol colombiano y el año pasado ganó su primera estrella en 79 años, vaya a jugar ante Boca Juniors.

Todo tipo de ventas para poder viajar

Una de las hinchas que viajó en bus es Angélica Díaz, quien en entrevista con El Diario y Q’Hubo de Pereira, contó todo lo que hizo para poder recoger los fondos. “Empecé a tejer este sueño cuando salimos campeones, vendí postres y papas rellenas; en enero realicé una rifa por un millón que tenía valor de 20 mil pesos, luego de esto empecé a promocionar manillas de mostacilla donde recibí apoyo de varios compañeros de la barra. Fui participe de la feria de emprendimiento, realizada por el colectivo ‘Viva la mujer que alienta , viva la mujer pereirana’ donde también hice varias ventas. Continúe desde el mes de marzo con el arte de las manillas, donde mi madre me ayudaba con las manillas de pepas y yo me encargaba de todo lo que era mostacilla, ya que después de la feria tuve buenos clientes”.

💛❤️HINCHADA MATECAÑA, nos vamos a cumplir un sueño continental, gracias a cada uno de los hinchas que viajan con nosotros, gracias a cada uno de los que se quedan en casa y nos apoyan siempre. ¡UN EQUIPO, UNA CIUDAD, UN SOLO CORAZÓN! 💛❤️ pic.twitter.com/0fCQk2ohaf — Deportivo Pereira (@DeporPereiraFC) April 16, 2023

2000 Pereiranos a la bombonera. ¡VAMOS! — LoboSurPereira (@LBDL_Oficial) April 16, 2023

Viviendo el sueño continental !! Vamos mi Deportivo toda la vida ! ✈️🇦🇷💛❤️⚽️ @DeporPereiraFC pic.twitter.com/kl4oa8Vrrt — Juan David Cano (@JD_Cano19) April 16, 2023

Revisaban un camión que ingresaba desde Chile y hallaron a 2 colombianos ocultos: “Vamos a La Bombonera”, dijeron

Dicen ser hinchas del club Deportivo Pereira… pic.twitter.com/gIdhg4O1zB — Jorge Battagliotti 🇦🇷 (@jbattagliotti) April 15, 2023