Deportivo Cali vive una de las épocas más complicadas en su historia, pues de los nueve partidos que van del campeonato colombiano ha sumado apenas dos victorias, ha empatado en una ocasión y ha perdido seis compromisos, por lo que el tema del descenso sigue respirando en la nuca.

Por eso mismo, desde la hinchada señalan a Hernán Torres como el principal responsable de este momento deportivo, pues aseguran que las maneras no han sido correctas y por eso es que los resultados no se han conseguido de ninguna manera.

De hecho, se estima que en las próximas horas se haga oficial su salida del club para contratar a ‘Cheche’ Hernández, tal como se adelantó en Inlpulzivos, un técnico que gusta en la hinchada y que sueña con volver a este equipo.

¿’Cheche’ Hernández llegará al Deportivo Cali?

Por eso mismo, desde el ‘Vbar’ de Caracol Radio contactaron al técnico de 68 años y este fue contundente al afirmar que sí le gustaría regresar y que no le da miedo asumir este reto en un momento tan complicado del club.

“A mí no me han ofrecido al Cali. Siempre suceden estas cosas que cuando hay un cambio de técnico, parece que por mi buen pasado en la institución mi nombre sale a flote, es una propuesta que siempre se ha hecho pero que no se ha podido cristalizar. He estado siempre esperando poder regresar a Deportivo Cali que es la institución que yo quiero, pero no se ha dado, no se ha podido realizar, entonces me abstengo de hacer cualquier comentario o dar una opinión”, comenzó explicando Hernández.

Y agregó: “Yo siempre he pensado que la situación que se pueda presentar en el Cali depende de la persona que llegue, segundo del carácter y la personalidad que tenga para sacar adelante esta situación, tercero que tenga una buena metodología de trabajo, cuarto que genere una confianza su grupo de jugadores y quinto que haya un convencimiento de lo que se está realizando”.

Finalmente, aseguró que espera que se presente la oportunidad para ayudar a darle la vuelta a ese complicado momento, pues ningún hincha quiere descender, aunque eso ayudaría a las finanzas del club de alguna manera.

“El tiempo es corto, pero la capacidad está. A mí no me da miedo llegar en este momento a Deportivo Cali. Es una situación particular, pero que va a ser muy grata”, concluyó.

Cabe recordar que ‘Cheche’ ya fue técnico de esta institución de 1998 a 2000, consiguiendo un título, y luego regresó en 2009, año en el que clasificó a la semifinal en el primer semestre, pero en el segundo quedó eliminado de la Copa Sudamericana y luego terminó en los últimos lugares del torneo nacional.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali

Lo cierto es que por ahora no hay información oficial por parte del club, por lo que Torres seguirá trabajando junto a sus jugadores para volver a la senda de la victoria el próximo sábado 21 de septiembre a partir de las 5:45 de la tarde contra La Equidad en condición de local.

