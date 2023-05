Se acerca el partido que definirá si Deportes Tolima tendrá, o no, intactas sus posibilidades de lograr la hazaña y meterse a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 1 2023. El conjunto ‘Vinotinto y Oro’ visitará este sábado (4:10 p. m.) al Unión Magdalena, por la fecha 18 del ‘todos contra todos’, con la obligación de ganar, ante un rival que llegará a este duelo en una profunda crisis deportiva.

Y aunque es consciente que la misión es salir victorioso del gramado del estadio Sierra Nevada de Santa Marta, el técnico del ‘Pijao’, Juan Cruz Real, se restó presión e insistió con su discurso de ir “paso a paso” en búsqueda del ‘milagro’. El entrenador, que apenas cumple su segunda semana de labores al frente del grupo, sabe que obtener el tiquete a la semifinal sería entrar con pie derecho.

“Lo que tiene el equipo lo sabemos y no lo podemos esconder. Vamos partido a partido y el objetivo es jugar cada uno con el mayor compromiso, mostrando la evolución en cuanto a modelo de juego y la preparación atlética general. Y eso tiene que conllevar a tratar de ganar los juegos y ver qué pasa al final”, recalcó el entrenador, quien viene de ganarle al Alianza Petrolera como local.

Cruz Real dejó en claro que por su mente no pasa si gana o pierde, pese a las evidentes opciones de luchar por un cupo entre los ocho, o en el rival. “Nosotros tenemos que enfocarnos en los partidos que quedan, tratar de hacer el mejor esfuerzo posible y que eso nos lleve a ganar los tres puntos en los dos partidos que nos quedan para ver que sucede”, manifestó el estratega argentino.

Lamentó los lesionados del ‘Vinotinto y Oro’

Con miras a este remate de semestre, Cruz Real dijo sentirse conforme con lo visto hasta el momento por su grupo, aunque tenga futbolistas en departamento médico que, de seguro, le hubieran dado una mano a su idea de juego. En todo caso, con el transcurrir de los días irá afianzando esos conceptos que quiere implementar, aprovechando esta semana larga antes de su próxima salida.

“Me siento tranquilo porque veo un grupo que quiere evolucionar y salir del momento en que está. Gracias a Dios pudimos en los dos partidos puntuar, sobre todo que el equipo volvió a ganar luego de siete partidos. Tenemos dificultades en la salud del plantel, no han podido estar todos a disposición y parte de este nuevo proceso es pensar en tener todos los jugadores disponibles y sanos“, indicó.

Si bien lo ideal hubiera sido tomar el equipo antes del inicio de un campeonato, con la posibilidad de hacer pretemporada y desarrollar sus preceptos, ya no se puede echar reversa: lo llamaron para tratar de salvar un ‘barco’ próximo al naufragio, tras el duro revés que significó el final de la era del ibaguereño Hernán Torres Oliveros; quien dejó comprometido al club en ambos certámenes.

“En el fútbol esto es raro que pase. A nosotros nos tocó llegar de estar forma y queremos aprovechar, conceptulamente, el ir compitiendo. Pero, a su vez, ir aprendiendo lo que queremos implementar. Partiendo de esa base no es fácil, teniendo el contexto que no todo el plantel no está disponible, entonces hay que ir viendo como gestionamos eso día a día”, puntualizó el adiestrador.

Así pues, el cuerpo técnico se alista para lo que será este doble reto: primero en suelo costeño y, luego, el miércoles frente al Atlético Nacional, como local, en el cierre del ‘todos contra todos’ del torneo. Un doblete en el que, pase lo que pase, está llamado a sumar el pleno de puntos; pues además de luchar por esta remota chance quiere seguir sumando para quedar lo mejor ubicado posible en reclasificación.