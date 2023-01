“Estoy contento por la oportunidad que se me dio de llegar al Tolima, pues es un paso en mi carrera, sé que llegué a un gran equipo”, refirió el mediocampista en una entrevista ofrecida a El Alargue de Caracol Radio.

Y agregó que “finalizando el campeonato anterior, la gente del Tolima y mi representante empezaron a mantener contacto, empezaron a mostrar interés de contar conmigo y ese fue un plus para aceptar, porque siempre está bueno llegar a un club donde te quieran”.

Respecto al conjunto ‘Volcánico’, donde el volante uruguayo marcó un total de siete anotaciones en 37 partidos, sostuvo que “yo llegué en enero pasado y siempre estaré muy agradecido con el equipo, porque fue el que me abrió las puertas, me hizo sentir muy cómodo. Primero que nada, debo agradecerles porque me llevo un cariño enorme de ahí”.

De su arribo a la ‘Ciudad Musical’ amplió que “me ilusiona mucho, porque en todo lado sé que es un equipo que tiene la ambición de ganar, y yo tengo la ambición de crecer y de ganar, así que somos muy compatibles en eso, y llego con alegría, con ganas”.

Por otro lado, reconoció que luego de darle el sí al onceno de la ‘Tierra Firme’ (y decirle que no a Millonarios), “hablé con Mariano Vázquez, quien estuvo con Tolima como en 2018 y me contó un poco del equipo; que está buenísimo, que estaba muy organizado. Ya obviamente uno va conociendo al Tolima por ir jugando ahí, y siempre está disputando todo para ganar”.

Luego de sus primeras prácticas, en una muy corta entrevista ofrecida por el Club, Boné manifestó que los hinchas verán en él a un hombre “con ganas de querer triunfar. Los que estamos llegando queremos estar en lo más alto y salir campeones”.