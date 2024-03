Por: EL RINCÓN DEL VINOTINTO

El Rincón del Vinotinto es el principal medio de información deportiva de la 'Tierra Firme'. Con una trayectoria de 14 años, ha estado siempre al lado del tricampeón del fútbol profesional colombiano: Deportes Tolima, de sus gestas, pero también sus frustraciones. Visitar sitio

Acostumbrado a llamar las cosas por su nombre, el técnico del Deportes Tolima, David González, no tuvo problema en dar la cara y reconocer ante los medios de comunicación que la eliminación sufrida en la primera fase de la Copa Sudamericana ante Independiente Medellín, es un auténtico y rotundo fracaso de su gestión como timonel. Consumada por la vía de los penales (4-2), tras el 0-0 en los 90 de juego.

Al ser interrogado sobre si lo acontecido en la noche del martes 5 de marzo en el gramado del Manuel Murillo Toro de Ibagué, escenario en el que volvió a fallar en una instancia definitiva, podía denominarse de esa manera, el estratega asintió sin drama. Y no solo eso: dio una explicación que va en sintonía del sentir del hincha, que recibió el mazazo pasadas las 11:00 p. m., cuando Junior Hernández erró su cobro.

(Vea también: “Tenebroso y miserable; bandidos”: Eduardo Pimentel, contra arbitraje por Chicó vs. Tolima)

“¿Que si es un fracaso? Sí, todo lo que no se cumpla, como objetivo, se puede rotular como fracaso. Eso no lo discute nadie”, afirmó sin titubeos el orientador, que no fue capaz de llevar a buen puerto. Y es que tanto él como la dirigencia, tuvieron más de tres meses para preparar a conciencia un cotejo en el que logró conservar el cero en su valla. Más allá de las expectativas eran altas con presencia en la Copa, donde no contó con Neto Volpi.

El plantel, que llegaba a esta cita con una racha de nueve partidos sin derrotas en la Liga BetPlay 1 2024, no pudo revalidar ese buen momento en la escena continental y, si bien no cayó frente al ‘rojo’ paisa, no logró vencerlo. Lo que es considerado un fiasco para un profesional y un proyecto deportivo que se había armado para hacer un buen papel en este certamen y apaciguar a los fantasmas del pasado reciente.

“No se logró el objetivo y habrá que mirar para adelante. Lo que ha caracterizado a este grupo es la resiliencia y las ganas de salir adelante, de reponerse de las situaciones difíciles. Hay que aprender lo que se necesite aprender de estas situaciones adversas. Esta era otra de las metas, muy importantes, pero ahora toca enfocarnos en lo que nos queda y pensar en la clasificación en Liga”, añadió el timonel.

(Lea también: Hincha del Deportes Tolima murió en accidente de carretera cuando viajaba a ver a su club)

De nada sirvieron en esta cita los 21 puntos de 30 posibles en el FPC, que lo tienen en el primer lugar. González era consciente que esta era otra historia y por más comprometido que llegara su adversario, que apenas acumula 14 unidades en la Liga, pues chuleó a su favor el objetivo internacional y dio un paso adelante en su meta de seguir peleando su permanencia en la escena sudamericana, para su felicidad.

Consumado el ridículo continental, ahora lo que le queda a los de la ‘Tierra Firme’ es su presencia en el torneo liguero, en el que tendrá que reanudar su camino justamente ante su verdugo: el DIM, el sábado 9 de marzo (8:30 p. m.), en el gramado del Murillo Toro. Encuentro válido por fecha 11 de la competición, que por las casualidades del balompié quedó programada justo después del revés copero para la ‘tribu’.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.