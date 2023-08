Deportes Tolima ya tiene nuevo delantero para la Liga BetPlay 2 2023. El ‘Vinotinto y Oro’, que juega este lunes contra Millonarios, dio a conocer la contratación del delantero argentino Lucas González, quien a sus 26 años tendrá su primera experiencia internacional, luego de demostrar credenciales en el Ascenso de su país, con la camiseta del Madryn: que compite en la conocida como la B Nacional, y en el que tuvo sobresaliente rendimiento.

Fue precisamente este club, el que sorprendió a todos y a través de su Twitter –antes de que cualquier otra fuente lo anunciara– confirmó la llegada de González. Solo fue cuestión de dos días para que, de parte del ‘Pijao’, se oficializara lo que ya era un hecho confirmado por la propia institución de origen, que había indicado la salida del ariete hacia la Liga BetPlay.

EXTERIOR El delantero Lucas González será transferido en las próximas horas al Club Deportes Tolima, de la Primera División de Colombia.

El jugador acordó su salida con el cuerpo técnico y la comisión directiva aurinegra, y en unos días será presentado…

‘Luki’, como ya lo bautizan los aficionados cuando desde el sur del continente se diera esta noticia, entregó sus primeras impresiones tras superar los exámenes médicos, firmar contrato a un año con el elenco ‘musical’ y, por supuesto, vestirse con la casaca que defenderá en el rentado local; en el que el cuadro orientado por el también ‘gaucho’ Juan Cruz Real está presionado con volver a ser protagonista.

“Estoy muy feliz de estar acá, me recibieron muy bien y a ponerle todas las ‘pilas’ para lo que viene. Traemos goles y Dios quiera que se dé. Vamos a trabajar para ayudar al equipo en lo que me toque. Me muevo en el frente de ataque, más como centrodelantero, y a medida que pasen los partidos me irán conociendo”, reveló el ariete a su arribo a de San Gabriel, ilusionado con el reto.

Números de Lucas González, nuevo jugador del Deportes Tolima

Los números así lo demuestran. El futbolista que confirmaron desde la provincia de Chubut y ratificado por la ‘tribu’ marcó 13 tantos en 24 compromisos con Madryn, en la presente temporada, lo que parece ser una poderosa carta de presentación para unirse a la disciplina del conjunto tolimense, que con cuatro puntos de nueve posibles se ubica en el grupo de privilegio, en este arranque liguero.

En su trasegar, Lucas ha militado en escuadras como San Martín de Tucumán, en la que estuvo desde 2018 y hasta 2021, cuando pasó al modesto Defensores de Belgrano. Y desde 2022 estuvo con Madryn, en experiencias que han sido todas en categorías menores, por lo que este será la gran ‘prueba de fuego’ en su carrera futbolística, en un país lejano a su lugar de origen, y con la presión que implica.

Ante la sequía de jugadores como Brayan Gil, quien no anota con los de Ibagué desde el 6 de febrero, y Diego ‘El Tanque’ Herazo, quien en el actual torneo todavía no prueba las mieles del gol, González está list para dar la pelea por el puesto. Y empezar así a cosechar alegrías, en un conjunto que requiere de sus servicios, aprovechando que viene con ritmo, pues estaba en plena competencia en Argentina.

De esta forma, el joven atacante foráneo une suma así a los defensores centrales Marlon Torres y César Haydar, al igual que el extremo Álex Castro, en negociación adelantada por El Rincón del Vinotinto, aliado de Pulzo, como los únicos cinco elementos confirmados para el presente semestre. El mismo en el que el principal objetivo es, como mínimo, la clasificación a los cuadrangulares.

Ficha técnica

Nombre completo: Lucas González González

Lucas González González Fecha de nacimiento: 25 de julio de 1997, San Isidro de Lules (Argentina)

25 de julio de 1997, San Isidro de Lules (Argentina) Edad: 26 años

26 años Posición: delantero

delantero Peso: 77 kilogramos

77 kilogramos Estatura: 1,85 metros

1,85 metros Club del debut: San Martín de Tucumán (2018)

San Martín de Tucumán (2018) Club de procedencia: Deportivo Madryn (2023)

Estas son las primeras declaraciones de Lucas González como nuevo refuerzo del Deportes Tolima: