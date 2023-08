Con Atlético Bucaramanga líder, este viernes 4 de agosto arranca la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2023-II, en la que Millonarios espera defender el título y otros clubes como Atlético Nacional, América de Cali y Santa Fe sueñan con dar un nuevo golpe en el FPC.

La nueva jornada del fútbol colombiano comienza con los duelos Atlético Huila vs. Alianza Petrolea, a las 6:30 p. m., y con Águilas Doradas vs. Once Caldas a las 8:30 p. m.

Cuándo juegan Nacional, América y Millonarios

Será un puente festivo cargado de buen fútbol, puesto que Junior y Unión Magdalena disputarán el clásico del Caribe el sábado a las 4 de la tarde. Este mismo día jugarán Pereira vs. Chicó (6:10 p. m.) y Medellín vs. Envigado (8:20 p. m.).

El domingo abrirá el telón América de Cali vs. La Equidad a las 4 p. m. y minutos más tarde será el clásico de verdes entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, a las 6:10 de la tarde. Deportivo Pasto contra Santa Fe cierran el día a las 8:20 de la noche.

Finalmente, el lunes 7 de agosto, se enfrentarán Bucaramanga y Jaguares (5:15 p. m.) y Millonarios ante Deportes Tolima, a las 7:30 p. m. en El Campín.