Resurgir de las cenizas y volver a caer es una constante en la vida del exjugador de la NBA, Delonte West. El hombre de 38 años pasó de ser una figura del baloncesto mundial a caer en el mundo de las drogas. Ahora, a sus 38 años, asegura que ya se rehabilitó y piensa en volver a tomar la pelota naranja.

El excompañero de LeBron James en la NBA cayó en la drogadicción y padeció de varios problemas en su salud mental tras su retiro definitivo del baloncesto en 2015. En redes sociales se popularizaron imágenes suyas que daban cuenta de detenciones policiales, riñas callejeras y hasta mendicidad.

West nació en 1983 en Washington, DC. Él mismo relató que su familia era pobre y que en la escuela se burlaban del color de su cabello rojo. Ingresó al equipo universitario de Saint Joseph y de allí lo ficharon para los Boston Celtics. Era 2004.

El hombre se mantuvo, por ocho temporadas, en lo más alto de la NBA. Jugó 432 partidos en Boston, Seattle, Cleveland y Dallas. Alcanzó a facturar 16 millones de dólares. Se retiró de las canchas en 2015 tras finalizar su paso por la G-League.

En septiembre de 2020 se conocieron unas imágenes que demostraban el deterioro del jugador. El hombre estaba viviendo en la calle. Mark Cuban, dueño de los Mavericks le tendió una mano y le pagó el tratamiento en un centro de rehabilitación.

El exjugador ha reconocido que padece el trastorno de bipolaridad, que durante su infancia intentó suicidarse y que fue el baloncesto el deporte que lo salvó.

“Ya no aguantaba más y me convencí, era el momento de suicidarme. Lo decidí: tenía que ser esa noche. En mi habitación y como fuera… Luego escuché una voz interior e hice un trato con Dios: ‘Si me ayudas a sobrevivir y a salir de esto y a jugar al baloncesto, yo me aseguraré de glorificar tu nombre’”, recordó West.