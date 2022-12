“Vengo con esa meta de ser campeón y goleador con el Once Caldas. Tengo un propósito el otro año que es hacer 20 goles para pasar a Aristizábal como goleador del fútbol colombiano”, esos son los propósitos de Dayro Moreno con su regreso al equipo con el que logró la Copa Libertadores en el 2004.

Esta mañana el jugador estuvo en rueda de prensa, acompañado del gerente deportivo, Fernando Dortti. Moreno pasará por exámenes médicos y el lunes se integrará a los entrenamientos.

Dayro Moreno, de 37 años, jugó esta temporada en el Atlético Bucaramanga. Este semestre marcó 9 goles y en el primero fue el goleador del campeonato con 13 anotaciones, para un total de 22 tantos este año.

Sobre nuevas contrataciones, Dortti señaló: “Ojalá podamos traer jugadores de esa calidad para enriquecer nuestro plantel. No puedo confirmar ningún nombre, no hemos contratado todavía… disfrutemos que ya hemos traído a nuestro ídolo”.

¡Palabras del corazón! Así tituló el Once Caldas una publicación que hizo este viernes en sus redes sociales para anunciar que Dayro Mauricio Moreno Galindo regresa al equipo.

“La verdad muy contento de estar aquí de nuevo en Manizales, en la ciudad, en el equipo que me dio todo, del que soy hincha y que llevo en el corazón”, se escucha en la publicación con la voz del goleador.

Y agrega: “El equipo que yo siempre he querido y he amado es el Once Caldas. Es el equipo que me ha dado todo, de ahí prácticamente surgí; es el equipo que soy hincha y que amo, para nadie es un secreto”.