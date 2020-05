green

De acuerdo con la policía de esa ciudad, el jugador colombiano se desplazaba en una camioneta de alta gama, cuando colisionó con una motocicleta que era conducida por una joven de 23 años, indicó TyC Sports.

El cuerpo de seguridad, igualmente, manifestó que en primera instancia el atacante tolimense se fugó del lugar de los hechos, pero minutos después regresó y se presentó ante las autoridades, agregó el canal argentino.

No obstante, el espacio televisivo puntualizó que el vehículo no lo iba manejando Moreno, sino su representante, el venezolano Oscar Huerto Bustos, y que ambos estaban acompañados de una mujer que no fue identificada.

A pesar de que no confirmaron si el futbolista de Talleres de Córdoba y el empresario deportivo estaban en estado de embriaguez, la policía aseguró que dentro de la camioneta se hallaron algunas bebidas alcohólicas, señaló el informativo.

TyC Sports finalmente afirmó que la joven involucrada en el accidente se encuentra bien y que el caso va a ser investigado por la unidad judicial. Según este mismo medio, Moreno podría ser acusado de violar el aislamiento obligatorio, decretado por la pandemia del COVID-19.

Este no es el primer escándalo que protagoniza el delantero colombiano, ya que durante su carrera deportiva se ha visto envuelto en diferentes actos de indisciplina.