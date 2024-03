El arquero colombiano David Ospina apenas está regresando a la competencia luego de lo que fue su complicada lesión de codo, por lo que el Al Nassr le firmó un nuevo contrato y el técnico Luis Castro le ha dado unos minutos.

(Ver también: Cuánto gana David Ospina en Al Nassr; el mejor pago del FPC no recibe ni la tercera parte)

De hecho, en medio de ese plan de recuperarlo para que tenga su mejor rendimiento, el entrenador lo puso de titular en la jornada 23 de la Liga de Arabia frente al Al Raed, un compromiso que parecía ganable, pero que al final no resultó cómo se esperaba.

De hecho, el equipo del portugués Cristiano Ronaldo cayó sorpresivamente por 1-3 en condición de local y uno de los goles fue, de alguna manera, responsabilidad del arquero.

Cuando apenas transcurrían 18 minutos del primer tiemp0o, la defensa del Al Nassr quedó mal ubicada y por eso los delanteros rivales encontraron espacios. Sin embargo, el arquero no aguantó al atacante de la mejor manera, se apresuró y por eso dejó el arco descubierto para que Karim El Berkaoui marcara la primera anotación del juego.

El Berkaoui finished off a fine team move to open the scoring for Al Raed 🤝 🙌 #yallaRSL pic.twitter.com/HJ89Ch2FRO

Lee También

Esto causó mucha molestia entre los jugadores y cuerpo técnico, pero uno de los que más se molestó fue el delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien miraba al cielo pidiendo explicaciones porque no entendía la actuación del guardameta.

What have you done to our Cristiano 💔

pic.twitter.com/kwXReZwA7P

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) March 7, 2024