David Ospina ha tenido días de altibajos. Así como recibió la noticia de estar en la pre lista de convocados de la Selección Colombia para la Copa América, este viernes 31 de mayo vivió un partido para el olvido con Al Nassr. Fue titular y a los siete minutos recibió un gol, obra de Aleksandar Mitrović, donde tuvo cierta responsabilidad. Y es que no salió a cortar un centro en el área chica.

Como si fuera poco, a los 56′, vio la tarjeta roja. El arquero colombiano, que ya se había comido un gol, en su afán de cortar un avance de Al Hilal, tocó el balón con las manos, derribó a un rival y, al ser el último hombre, dejó a su equipo con 10. Mala decisión del antioqueño, quien, al parecer, hizo un mal cálculo. Esto complicó aún más el panorama para los dirigidos por Luis Castro, en la final de la Copa de Arabia Saudita.

(Vea también: Nacional planea un bombazo y ficharía a 3 futbolistas que pasaron por Selección Colombia)

De inmediato, el estratega se vio en la obligación de mover el banco de suplentes. Waleed Abdullah, el guardameta suplente, entró a la cancha por Abdulelah Al-Amri, quien oficia como defensa. Y es que era importante ‘tomar cartas’ en el asunto para mantenerse con vida, en busca del anhelado título, en el King Abdullah Sports City. Mala suerte para David Ospina bajos los tres palos.

AL NASSR RED CARD ❌

David Ospina is sent off

Yeah it’s probably over, Al Nassr need a miracle pic.twitter.com/dL0pFTk6ET

— Janty (@CFC_Janty) May 31, 2024