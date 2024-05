El jueves 23 de mayo, Al Riyadh y Al Nassr se enfrentaron en la jornada 33 de la Liga de Arabia, en el Prince Faisal bin Fahd Stadium. El guardameta colombiano David Ospina fue titular y vio vulnerado su arco. Después de un excelente pase de Yahya Al-Shehri entre líneas, Andre Gray quedó cara a cara con el arquero ‘cafetero’ y definió con gran sutileza, picando el balón para anotar el empate del encuentro.

David Ospina se apresuró para achicar y evitar el gol, no pudo anticipar al jugador rival, que aprovechó la oportunidad para celebrar. El partido terminó 2-2.

OLHA O EMPATE DO AL-RIYADH! 🔥

Andre Gray sai cara a cara com Ospina e coloca a bola no fundo das redes para deixar tudo igual no placar!

🎙️ @nevesthaue

RIY 1⃣-1⃣ NAS l #SauditaNoGOAT pic.twitter.com/xh2qocWeD5

— Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 23, 2024