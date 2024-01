Luego de su paso por Independiente Medellín y el fútbol español, Daniel Torres retornó a Santa Fe tras nueve años. Así, el experimentado centrocampista se encuentra realizando la pretemporada con el conjunto ‘Cardenal’, donde ya actuó en tres compromisos amistosos previo al comienzo de la liga.

En su estadía en la capital entre 2008-2011 y 2012-2015 cosechó un total de cinco títulos, destacando la sexta estrella de 2012, pues gracias a su liderazgo a través de la fe llegó la consecución del campeonato. Con su regreso los aficionados mantienen la expectativa de conseguir la décima estrella, la cual ha sido esquiva en las últimas temporadas.

Así las cosas, en medio de los trabajos precompetitivos el volante de 34 años atendió las inquietudes del programa ‘Primer Toque’ de Win Sports en que resaltó su presente con el equipo y el objetivo de lograr el campeonato.

“Vamos por buen camino, estamos contentos con la pretemporada, nos hemos acoplado bien y eso es bueno para la idea del profesor. Debemos aceptar la responsabilidad que tenemos como jugadores, sé y confió que, si está en los planes, la décima llegará”, agregó Torres, quien le anularon un gol en la última final que jugó.

“Renovamos la FE y estamos a la expectativa de lo que puede venir para este torneo, confiando planamente que Dios nos ayude para que todo salga bien”.

A modo de cierre se refirió al momento vivido en la final ante Junior de Barranquilla donde error el primer penalti que posteriormente terminó en el triunfo ‘Tiburón’.

“Ese error me costó, me costaba dormir, se venía a la mente ese momento del penal. Pero soy más de afrontarlo y aceptarlo, pero en la FE aprendí que debo afrontarlo, a través de la oración y Dios me ayudó a tener está nueva oportunidad con Santa Fe para nuevamente alcanzarlo”. Puntualizó.