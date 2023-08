Los hinchas de Millonarios tienen de nuevo un sabor agridulce con respecto al manejo del equipo, pues pese a que por fin consiguieron una victoria en la Liga BetPlay, luego de ganarle al Deportes Tolima en la tercera fecha del campeonato, y conseguir victorias importantes contra Crystal Palace de Inglaterra y Real Zaragoza de España, las directivas no trajeron refuerzos y el cansancio en la plantilla ya se hace notorio.

Esto debido a que en mitad de año casi no tuvieron descanso justamente por jugar la final y la Copa Sudamericana, además contando con que salieron 3 jugadores importantes de la institución, así que la incursión de nuevos futbolistas era importante. No obstante, los directivos aseguraron que prefieren ahorrar durante este semestre para hacer una inversión grande en enero de 2024 para asumir la Copa Libertadores de la forma más competitiva.

Sin embargo, pese a que no estaba en los planes contar con jugadores nuevos de cara al segundo semestre, a Millonarios le apareció la oportunidad de traer a una de sus máximas figuras del año pasado de vuelta y ahora el técnico Alberto Gamero podrá contar con él en los próximos partidos.

Se trata de Daniel Ruiz, quien estaba a préstamo en Santos por un año, pero el jugador decidió cortar su vínculo antes para volver a Bogotá y tener ritmo de competencia. En su llegada a la ciudad de nuevo se le vio muy emocionado y optimista de cara al futuro.

#ElVbarCaracol 💙”Feliz de volver acá, a Millonarios, que es mi casa”: Daniel Ruiz 🗣️El colombiano regresó al conjunto ‘albiazul’ tras su paso por Santos de Brasil🇧🇷 📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/Nkw7BltJoD — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 9, 2023

En dialogo con Caracol Radio y el diario AS en el aeropuerto apenas aterrizó, el atacante le respondió a los críticos de la situación y dijo: “Yo creo que es un balance positivo. Aprendí muchas cosas y viví cosas diferentes, entonces estoy feliz por lo que hice. Cada cual mirará y puede opinar, eso es cierto, pero yo me quedo con que fue una experiencia buena y que me sirvió bastante para ver muchas cosas diferentes“.

En cuanto al tema de si consideró buscar más equipos en el exterior, el jugador agregó: “Como siempre se ha dicho, Millonarios siempre fue mi primera opción porque esta es mi casa, es donde he sido feliz aquí en Bogotá. Siempre estuve en contacto con mis compañeros y con el ‘profe’ Gamero, entonces sí, mi primera opción siempre fue regresar a Millonarios”.

“Yo estoy muy feliz acá y creo que mis compañeros también lo están de que regresé, así que ahora solo espero verlos pronto y empezar a jugar que es lo que quiero“, concluyó Daniel Ruiz.

Cuándo podría debutar Daniel Ruiz con Millonarios

El equipo alcanzó a hacer la inscripción del jugador el pasado viernes 4 de agosto cuando se cerró el mercado de transferencias en Colombia. Sin embargo, su último partido fue el 4 de junio en el empate de Santos 1-1 con Internacional, así que primero debe acondicionarse físicamente para poder competir.

En ese orden de ideas, el jugador seguramente no estará disponible ni para enfrentar a Bucaramanga por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia el próximo jueves de 10 agosto, ni contra Jaguares el domingo 13, por lo que su debut podría ser quizá en el duelo de vuelta de la copa contra el equipo santandereano el jueves 17 a las 6 de la tarde en el Estadio Alfonso López.