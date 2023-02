Este domingo, el ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, del INEOS Grenadiers, se proclamó como el nuevo campeón de la Vuelta al Algarve y consiguió su primer título del 2023.

WINNER WINNER 🏆

It's an INEOS Grenadiers 1-2 at #VAlgarve2023 as @danifmartinez96 claims overall victory by two seconds over @GannaFilippo.@tompidcock finishes seventh overall after his brilliant stage win yesterday 👏 pic.twitter.com/A81X0DZ2Ju

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 19, 2023