Pese a que debía presentarse este viernes en la Casa de la Justicia de Ibagué, para rendir descargos por el golpe dado a Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima, el volante de Millonarios, Daniel Cataño, no cumplió la diligencia. Esto luego del fuerte incidente en la antesala del juego, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023. Una situación que generó molestia en las redes.

De manera extraoficial, se supo que el futbolista no acudió a la cita que tenía dispuesta en la capital tolimense, debido a que la citación llegó al club ‘embajador’ y no al jugador. Y de parte del elenco bogotano se hizo caso omiso a hacerle traslado al deportista, bajo el argumento de que no está en la obligación de notificarle requerimientos de este tipo; en lo que sería una maniobra dilatoria.

(Vea también: Dimayor clavó castigo a Daniel Cataño y deberá pagar una multa y perderse varios partidos)

Cataño, a quien el Comité de Disciplina del Campeonato le impuso tres fechas de sanción y una multa de 618.666 pesos, fue citado para que diera sus explicaciones por el hecho que protagonizó; cuando provocó a la tribuna, fue agredido por Montenegro y, en un acto que el propio Comité calificó de retaliación, empujó y le pegó al aficionado. Es decir, por haber ejercicio justicia por mano propia.

“Sírvase comparecer ante la Inspección Octava Municipal de Descongestión de Policía, localizada en la Casa de Justicia de Ibagué, la cual está ubicada en la carrera 2 sur con calle 100 Esquina, barrio La Esmeralda de Ibagué”, se leía en la comunicación de la administración municipal, firmada por el inspector Juan Sebastián Millán el pasado lunes. Y que lo conminaba a cumplir con este deber.

(Vea también: Problemas para Millonarios por sanción a Cataño y lúgubre panorama para próximos partidos)

En este caso, en el que Cataño no se presentó a dichos descargos, la norma estipula que se entenderán como ciertos los hechos de los que se le acusa. Por lo que el inspector entrará a tomar medidas sancionatorias con base en las evidencias recolectadas; tal y como está consignado en el parágrafo 1 del artículo 6 del Decreto 79 de 2012, que lo faculta para investigar el comportamiento del jugador.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1445 de 2011, Cataño podría verse inmerso en una decisión que podría acarrearle una multa de 20 a 100 salarios mínimos mensuales; y la prohibición de acudir a escenarios deportivos por un período entre tres y cinco años. Que no tiene nada que ver con la determinación deportiva, la cual ya fue establecido por el ente disciplinario del FPC.

Debido a que el deportista no asistió, la Dirección de Justicia, entidad local encargada del expediente, deberá reiterar la citación. E incluso podrá hacerla efectiva mediante edicto, pues es investigado por las autoridades por presunta “incitación a la agresión física o verbal, o daños a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial con ocasión de espectáculo deportivo”.