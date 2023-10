En los últimos partidos, Millonarios ha crecido en su nivel y por eso actualmente está en la semifinal de la Copa Colombia, en la que se medirá con Cúcuta Deportivo, y está metido en el grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, pese a que hace dos fechas no juega en este torneo.

Uno de los jugadores que ha ayudado a que el nivel suba es el mediocampista Daniel Cataño, quien junto a Daniel Ruíz y David Mackalister Silva dominan el medio campo y han sido fundamentales para conseguir ciertos resultados.

Por eso, el canal oficial del equipo, Millonarios TV, le hizo una entrevista para que contara cómo le ha ido en Millonarios, las causas de su recuperación en rendimiento con respecto al que tenía en Deportes Tolima, sus referentes y más.

Pese a que se habla acerca de muchos temas, uno que llamó principalmente la atención fue el tema de los referentes futbolísticos que ha tenido, ya que, aunque muchas personas saben que es antioqueño, los aficionados esperaban que mencionara a algún ídolo de la institución ‘embajadora’, pero no fue así.

“En cuanto a los referentes, yo a veces les cuento a mis compañeros y no es por el equipo, pero uno de los jugadores que yo más he seguido y admirado ha sido Macnelly (Torres), uno de los futbolistas que a mí más me ha llamado la atención de los últimos años”, explicó Cataño.

Y agregó: “Hace muchos años también me gustaba mucho Neyder (Moreno), pero en el último tiempo fue Macnelly y yo he sido muy malo para pedir camisetas porque me parece muy incómodo, pero al único jugador del que yo realmente quería la camiseta era él y por ahí la pude conseguir“.

Luego, cayó en cuenta de Millonarios y ahí sí mencionó a Mayer Candelo, ídolo del cuadro embajador gracias a los dos títulos que consiguió, e incluso destacó también a Omar Pérez, uno de los mejores extranjeros que han pasado por el fútbol colombiano.

Sin embargo, aclaró que eso realmente no interfiere en nada con lo que representa el club y que siempre da todo de sí para que Millonarios consiga los resultados y él pueda seguir destacando para ver si en algún momento se le presenta la opción de Selección Colombia.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Millonarios ya suma 14 días sin jugar de forma oficial por Liga BetPlay, ya que el concierto del artista canadiense The Weeknd y la Copa Libertadores Femenina hicieron que se aplazaran los compromisos contra Unión Magdalena y América de Cali.

De esta manera, su próximo partido será el sábado 14 de octubre contra Junior en condición de local a las 8:30 de la noche.

