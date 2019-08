View this post on Instagram

AMORES SE LLEGO EL DÍA!!! estoy muy feliz de poderles contar que por fin logramos coordinar el evento que nos soñamos, gracias a la @alcaldiademed y @alejodebedout secretario Juventud ⁩ vamos a hacer el festival @estamosvivos_ en compañía de @pipebueno ⁩ @gabopasabordo @jhonatanpsb @pasabordo @vibarco @reykon⁩ @pipecalderonoficial y YOOOO!!! nos vemos este 31 de agosto en el estadio ATANASIO GIRARDOT con un FESTIVAL ESPECTACULAR (vayan vestidos de colores VIVOS) lo que estamos montando ESTA LLENO DE SORPRESAS. Y lo mejor es que es CON BOLETAS DE CORTESIA ( es decir no tendrán que comprarlas) Pendientes porque les estaré contando cómo obtener entradas. Será lo mejor que se vivirá en Medellín #VIVOS @ficogutierrez @estamosvivos_ @alejodebedout