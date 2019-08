Este lunes festivo se confirmaron casi todas las nóminas de los 22 equipos que correrán la ronda ibérica. Solo faltan la del Team Ineos, en la que podría estar Sebastián Henao, y la del Quick-Step, que podría sorprender con el ‘sprinter’ costeño Álvaro Hodeg.

Hasta el momento, hay 10 ciclistas colombianos confirmados para la competencia española, que comienza este sábado 24 de agosto con una contrarreloj por equipos. La delegación tricolor estará repartida en seis equipos: el Education First y el Emiratos Árabes son los que más ‘escarabajos’ convocaron, con tres cada uno.

Los 10 pedalistas nacionales que tendrán al país pendiente de sus rendimientos durante las 21 etapas de la competencia son: Nairo Quintana (Movistar), Miguel Ángel López (Astana), Rigoberto Urán (Education First), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Sergio Higuita (Education First), Daniel Felipe Martínez (Education First), Fernando Gaviria (Emiratos Árabes), Sergio Luis Henao (Emiratos Árabes), Sebastián Molano (Emiratos Árabes) y Darwin Atapuma (Cofidis).

Colombia se podrá dar el lujo de tener representantes para pelear todo tipo de objetivos en las tres semanas de la Vuelta a España. Por el título de la carrera o el podio van Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán. Aún no es tan claro que Esteban Chaves haya recuperado su forma física para disputar palmo a palmo con los mejores.

Para ganar varias etapas en el embalaje está uno de los mejores ‘sprinters’ del mundo: Fernando Gaviria. El paisa estará escoltado por Sebastián Molano, quien será uno de los encargados de conformar el tren del equipo que ubique bien a Gaviria para los remates.

Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita son muy buenos corredores que podrían dar una linda sorpresa en la clasificación general. Por último, Sergio Luis Henao y Darwin Atapuma podrían buscar victorias de etapa desde la fuga.