Los hinchas del fútbol colombiano estaban ansiosos este lunes por conocer cómo quedarían las llaves de cuartos de final de la Liga BetPlay. Win Sports anunció que el sorteo empezaría a las 12:30 p.m., pero la espera se tuvo que extender por varios minutos más.

El sorteo como tal empezó pasadas las 12:55 p.m., lo que hizo que decenas de televidentes se enojaran en redes sociales y le pidieran al canal del balompié nacional que iniciara pronto el evento. A las 12:30 p.m. lo que comenzó fue una previa en la que se revisaron algunas estadísticas de los equipos clasificados y sus jugadores más destacados.

Por ser cuestión de sacar cuatro balotas de un bombo y ya, el sorteo como tal no duró más de cinco minutos. Las cuatro llaves quedaron definidas de la siguiente manera: Atlético Nacional vs. La Equidad, Deportivo Cali vs. Tolima, Millonarios vs. América y Santa Fe vs. Junior.

Los partidos de las fases finales de la liga colombiana se jugarán en los próximos fines de semana, teniendo en cuenta que la mayoría de clubes clasificados tienen competencia internacional los días martes, miércoles o jueves. Los únicos clubes que están exentos de ese compromiso son Millonarios y Cali.

En semifinales se podría dar un clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, al igual que una versión más de Nacional vs. Tolima, rivalidad que ha despertado tanto morbo en el balompié nacional durante los últimos tres años por la paternidad del equipo ‘pijao’.

Estas fueron algunas de las reacciones que se generaron en Twitter por la demora en el inicio del sorteo de los cuartos de final:

Muévanlo @WinSportsTV y procedan al sorteo!

De verdad, no nos importan los resúmenes de @campoeliasjr .

Nos importa saber cómo van a quedar las llaves — Dianita Diaz (@gatorojo2806) April 19, 2021

Dejen de hablar mierda y hagan el sorteo pic.twitter.com/ZwsW7PMne3 — Julián Bermúdez (@Julianberrod) April 19, 2021

Les apuesto que durará. 27 minutos hablando mierda y el sorteo durara solo 3 minutos …. — Leonardo Andres Bernal (@Leoabernal) April 19, 2021

Tienen todos estos días para hacer sus análisis chimbos y les da por hacerlo antes de sorteo, no hacen nada bien @WinSportsTV — Paula. (@CaraDeBola__) April 19, 2021

Menos es más, yo sólo quería ver el sorteo, no un programa de estadísticas @WinSportsTV — Arena (@ArenaSportsCo) April 19, 2021

HAGAN ESE HP SORTEO YA @WinSportsTV — Humo Escarlata. (@HumoEscarlata2) April 19, 2021

Última hora: el sorteo de la liga betplay es a las 4 pm, mientras tanto disfruten el análisis de los equipos. — Carlos 🤠☭⃠ (@Goliyudo) April 19, 2021