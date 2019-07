green

Yoreli Rincón marcó uno de los tantos en el triunfo 2-0 como local sobre Real San Andrés en la primera fecha de la competición.

Posteriormente, emitió un trino en el que decía: “Unos amigos de corbata, que no me quieren mucho, dijeron que la liga no aportaba nada y que nadie la iba a ver”.

Su mensaje fue acompañado por una foto de la tribuna occidental de estadio llena de público y la frase: “Pero que hermoso se veía ayer el Romelio Martínez”.

Acá, el golazo de Yoreli Rincón:

El comentario hacia los directivos:

Unos amigos de Corbata que no me quieren mucho dijeron que la liga no aportaba nada u nadie lo iba a ver,

Pero que hermoso se veía ayer el Romelio Martínez pic.twitter.com/DjNGiaQP0Q — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 15, 2019

Luego del compromiso, la jugadora aprovechó su día libre para tomar sol en las playas de Puerto Colombia, desde donde compartió un par de imágenes.