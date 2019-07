El incidente se presentó en los primeros kilómetros de la novena etapa de la ‘Grande Boucle’, que se llevó a cabo este domingo 14 de julio. El ciclista se vio involucrado en un duro choque con varios corredores.

“Podemos confirmar que De Marchi estaba plenamente consciente después del accidente. Tiene una herida facial profunda y será llevado al hospital para realizarle algunas radiografías, para determinar si tiene alguna fractura”, confirmó la escuadra del pedalista europeo en su cuneta oficial de Twitter.

#TDF2019 We can confirm that @ADM_RossodiBuja was fully conscious after his crash. He has a deep facial laceration and will be taken to hospital for X-rays to determine if he has any fractures. A more detailed update will follow after he has been examined. pic.twitter.com/hm1E8009D3

— CCC Team (@CCCProTeam) July 14, 2019