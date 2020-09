View this post on Instagram

!Buenísimo!… Llegará a un equipo cómodo, sin exigencia, de mitad de tabla, carente de presiones y con un DT, que como lo dice el artículo de @abc_diario, le horma perfecto con el gusto del jugador. Se termina un ciclo fatal en el que se perjudicaron todas las partes pero principalmente él y el club que pagó fortunas con poquísima devolución. Seguro que sin la exigencia del grande y con la baja intensidad de un equipo sin muchas pretensiones veremos su talento, por que lo tiene, otra cosa es que con eso únicamente no alcanza para los TOP. Es lo que hay, no existía otra opción como para elegir. !Igual vale! Suerte.