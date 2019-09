Lo hizo durante una entrevista que le concedió al programa ‘El Alargue’, de Caracol Radio. Martínez aseguró que le genera alegría ver las convocatorias de Carlos Queiroz en el combinado nacional y dejó claro que, para él, las citaciones de José Pékerman no eran iguales.

“De la Selección siempre estoy muy pendiente, siempre le hago fuerza a los colegas. Me alegra mucho este cambio que se está dando. Realmente veo que se le está dando la oportunidad a los que están bien. Antes eso no pasaba. Los que estaban bien no eran llamados. Ahora los que están bien, están jugando y el fútbol colombiano si sigue como va, va a tener por dar mucho más“, declaró el delantero.

Lo llamativo de la declaración de Jackson es que él no estuvo tan ‘borrado’ de la Selección Colombia mientras que el técnico fue José Pékerman. De hecho, el chocoano fue convocado para el Mundial Brasil 2014, en el que marcó dos goles, y la Copa América 2015.

Martínez también habló de su futuro profesional, que podría tener a Colombia como un destino muy probable. El goleador termina su contrato con el Portimonense en diciembre y tendrá la potestad de decidir a qué equipo se va, o si renueva. Sin embargo, el ‘9’ dejó claro que se visualiza retirándose en el Independiente Medellín.

“El equipo donde me quiero retirar es el Medellín. Ahorita cuando termine contrato, soy yo el que decido la opción de regresar a Colombia. Aún no se sabe. Siempre regresar al país de uno es importante, mi deseo es volver al Medellín”, concluyó el colombiano.