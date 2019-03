Pinto criticó al estratega argentino, que llevó a Colombia a dos mundiales, en una entrevista que le concedió al periodista Jaime Dinas, de Telepacífico Noticias. “En la era Pékerman no se trabajaba, en eso quiero ser clarito y firme, muy poco se trabajaba”, aseguró el técnico del actual líder del fútbol colombiano.

Peláez entregó su opinión al respecto durante una entrevista que le hizo este lunes a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto a Dávila. Cuando la periodista le preguntó al máximo dirigente del fútbol colombiano por Carlos Queiroz, nuevo entrenador de la Selección Colombia, y lo comparó con Pékerman, Peláez acotó:

“Pinto dice que Pékerman no trabajaba. Pinto, tú trabaja en tu equipo y algún día trabajarás en Selección. Pero queda muy mal y de mal gusto descalificar a un colega que, si trabajó mal, nos llevó a dos mundiales”.

En la entrevista, Jesurún aseguró que los miembros del comité ejecutivo de la FCF deseaban que Pékerman tuviera un tercer ciclo al frente del combinado nacional, pero que fue el argentino el que decidió no firmar un nuevo contrato.

Sobre la elección que hicieron con Queiroz, Jesurún concluyó: “Nosotros estamos muy contentos con el profesor Queiroz. Lo avala su impresionante hoja de vida, es una persona seria. Me tiene sorprendido su capacidad de trabajo. Ahora, esto tiene que ser con resultados. Si nosotros tenemos el mejor técnico del mundo y los resultados no se dan, pues fracasamos todos. La verdad, como presidente de la Federación, me siento en manos de un muy buen profesional”.

A continuación, la entrevista completa que le hizo Vicky Dávila al máximo directivo del fútbol colombiano: