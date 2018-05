Ante la pregunta de un espectador del videochat sobre qué le había ocurrido en la ‘crono’ a Dáyer Quintana, quien estuvo 6 minutos y 38 segundos más lento que el ganador de la jornada, Rohan Dennis, Carlos Julio Guzmán hizo un gesto de preocupación y lanzó la siguiente ‘pulla’:

“Está (en el Giro) por cumplir, la verdad. Un corredor que en dos etapas del Giro llegue último no da una buena imagen de lo que uno espera del corredor colombiano”

“Sí, la etapa para el caso de él, de Pantano, Atapuma, Rodolfo Torres, no tenía la complicación ni la obligación que para Sergio Luis Henao, Carlos Betancur o Miguel Ángel López, pero hay maneras… Dáyer creo que se pasa un poquitico de la raya porque está bien que no gaste, pero ser último en dos etapas no da una buena sensación”, sentenció Guzmán.

Quintana suma en el actual Giro e Italia tres etapas entre los 5 peores: la contrarreloj de 10 kilómetros con que inició la carrera (puesto 171 entre 175), la de 34 de la decimosexta jornada (último), y la etapa 12 en la que llegó de 167 (entre 169). Su mejor actuación hasta ahora se dio en la séptima fracción, en la que fue 46.

