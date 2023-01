Miles de seguidores del Al Nassr saudí se concentraron este domingo a las puertas del estadio Mrsool Park, incluso horas antes del inicio del partido, para presenciar el debut del astro portugués Cristiano Ronaldo en la Super Liga de Arabia Saudí, en un encuentro en el que además fue el capitán de su equipo.

Los hinchas entraron al estadio, con capacidad para unas 25.000 personas, en medio de un gran alboroto, coreando eslóganes para animar al Al Nassr y, sobre todo, a su nuevo capitán.

Finalmente, su equipo ganó 1-0 ante Al-Ettifaq, con tanto del brasileño Anderson Talisca.

Cristiano jugó todo el encuentro. Cabe recordar que su compañero, el arquero colombiano David Ospina, estará seis se semanas sin competir luego de sufrir una lesión en el codo.

Abdelrahman, otro hincha vestido con la camiseta del luso, aseguró que las aspiraciones de su equipo, con ‘CR7’, “no se limitan a la liga local”, sino que espera ganar la Champions asiática y disputar el Mundial de Clubes.

En las inmediaciones del estadio también se desplegó un gran número de vendedores ambulantes que venden todo tipo de productos, como camisetas, pañuelos o bufandas, con el nombre y el dorsal de Cristiano.

Moaz compra las camisetas oficiales del Al Nassr e imprime y estampa él mismo el nombre y el dorsal de CR7.

Luego las vende por 300 riales saudíes (unos 73 euros), en comparación con los 101 euros que cuesta adquirirla en la tienda oficial.

A principios de mes el Al Nassr anunció que la camiseta de Cristiano se agotó, puesto que más de 5.000 fueron vendidas en menos de 24 horas.

El club se hizo con 2 millones de riales saudíes (casi medio millón de euros) solo con la venta de camisetas del cinco veces ganador del Balón de Oro, con quienes los aficionados del Al Nassr ya dan por hecho que su club alzará la liga y la copa continental.

You just can't watching them all 🤩🦅 pic.twitter.com/Pl59oVauD8

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 22, 2023