El pasado viernes 30 de diciembre, Cristiano Ronaldo fue fichado por el Al Nassr de Arabia Saudita. Dicho fichaje marcó un antes y un después en la historia de los traspasos, ya que el portugués se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo luego de firmar un contrato de 200 millones de euros por temporada. Pero, aún más reciente, ESPN reveló que el delantero estuvo cerca de llegar a la MLS de Estados Unidos.

Taylor Twellman, periodista del canal deportivo, comunicó por medio de su cuenta de twitter que el Sporting Kansas City estuvo a nada de robarse al exjugador del Real Madrid y que, mantuvo una constante comunicación con los familiares de esta leyenda lusa. De hecho, la oferta que propusieron sedujo tanto al atacante de 37 años que incluso, hubieron reuniones presenciales y privadas.

Multiple @MLS teams inquired about Ronaldo and his future but 1 team was already at the table: @SportingKC

Their offer was so compelling that Ronaldo’s team had multiple meetings w/SKC before taking the Saudi deal. The package (wages/commercial) was said to be “very close”. #MLS

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) December 31, 2022