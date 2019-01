Está publicación fue emitida por el jugador del club Juventus de Italia en el momento que hay expectativa por la suerte del delantero argentino Emiliano Sala, cuyo paradero se desconoce luego de que el pequeño avión en el que viajaba de Francia a Gales perdiera contacto con las torres de control mientras atravesaba el Canal de la Mancha.

Y aunque el jugador no escribió nada junto a la imagen, puso emoticones de una cara feliz, un avión y una mano con el pulgar arriba.

Esta actitud fue rechazada por personalidades como el exfutbolista inglés Gary Lineker, quien señalo en su cuenta de Twitter: “No es el día para este tweet. Realmente no lo es”.

Acá, la publicación del popular ‘CR7’ en sus redes:

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 22, 2019 at 11:55am PST

View this post on Instagram

Respuesta de Lineker:

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019