La policía de la isla de Guernsey, ubicada en el Canal de la Mancha, donde el avión dejó de tener contacto y desde donde se coordinan las labores de búsqueda y rescate, publicó las 4 hipótesis que tiene para explicar el hecho.

“El avión se rompió en su contacto con el agua, dejando [a sus ocupantes] en mar”, es una de ellas.

Entre tanto, las otras 3 son más optimistas:

1. Aterrizaron y no han hecho contacto.

2. Aterrizaron en el agua, fueron recogidos por un barco que pasaba y no han hecho contacto.

3. Aterrizaron en el agua y llegaron a la balsa salvavidas que sabemos que estaba a bordo.

“Nuestra área de búsqueda tiene prioridad en la opción de balsa salvavidas”, agregó la información, aunque luego de 2 días el mismo cuerpo policial añadió que “no se han encontrado rastros del avión perdido” y que todavía no se ha definido si la búsqueda seguirá.

1/2 9.30am We are searching based on four possibilities: 1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 23, 2019

2/2 Coastal areas around Alderney and off-lying rocks and islands will also be searched from the air. Updates will be provided once information is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 23, 2019

2/2 A decision about whether to recommence will be taken early tomorrow morning. There will be no further updates tonight — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 23, 2019

Área de búsqueda (1.155 millas cuadradas):